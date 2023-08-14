Malatya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı'dan veda mesajı

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı, bir veda mesajı yayımladı. Yazıcı, "Antalyalı hemşerilerimize veda ederken, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Resmi Gazete' de yayımlanan atama kararıyla Malatya Valiliğine atanan Antalya eski Valisi Ersin Yazıcı, bir veda mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 22 Haziran 2020 yılında Antalya'da göreve başladığını hatırlatan Ersin Yazıcı, "Antalya'mızda 3 yılı aşkın hizmet etme şerefine nail oldum. Eşsiz güzellikleriyle turizmin başkenti, bereketli topraklarıyla tarımın gözbebeği, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinde görev yapmaktan büyük bir gurur duydum. Yüreği Toroslar kadar geniş Akdeniz kadar berrak Antalyalı hemşerilerimizle gönül bağı kurmanın, başpehlivanların diyarı bu şehrin yüce gönüllü insanlarıyla el ele gönül gönüle vermenin heyecan ve coşkusunu yaşadım. 3 yılı aşkın görev yaptığımız Antalya'mızda acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz günlerimizde birlik ve beraberlik duygusunu her zaman hissettik. Yüreğimizi yakan Manavgat yangınlarında hep birlikte alevlere siper olduk. 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinde depremzede kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte sardık, kapılarımızı hep birlikte açtık. AHENK ve ASİST projelerimizde çocuklarımıza birlikte kanat açtık. Antalya'mıza Türkiye'nin en hayırsever şehri ünvanını kazandıran yüce gönüllü insanlarımızın katkılarıyla şehrimize nice okullar, sağlık merkezleri, spor kompleksleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri açtık. Antalya'mızın turizm, tarım, ticaret, eğitim gibi birçok sektörde başarısını taçlandırdık. Yıldızını hep birlikte parlattık. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "Şüphesiz Dünyanın en güzel şehri" olan Antalya'mızın güzelliğine güzellik katmak için birlikte gecemizi gündüz ettik" dedi.

Yapılan çalışmalarda destek olanlara teşekkür eden Yazıcı, "Antalyalı hemşerilerimiz başta olmak üzere, mesai arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, yargı mensuplarımıza, üniversitelerimizin rektörleri ve kıymetli mensuplarımıza, güvenlik güçlerimize, odalarımıza, borsalarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antalya Valiliği görevimi kıymetli meslektaşım Hulusi Şahin'e devrediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde gönül bağı kurduğumuz Antalya'mızın ardından Battal Gazi'nin şehri Kayısı Diyarı Malatya'mızda hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla Antalyalı hemşerilerimize veda ederken, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA