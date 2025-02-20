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Malatya Valiliği'nden Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Uyarı

Malatya Valiliği'nden Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Uyarı
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Malatya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, bisiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmaması gerektiğini duyurdu. Alınan önlemler, trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapıldı.

Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, bisiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmaması gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla belirtilen araçların ikinci bir duyuruya kadar yola çıkmamaları gerektiği kaydedilerek, alınan önlemlerin trafik düzeninin sağlanmasına ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu vurgulandı. Açıklamada, ilgili tüm kişi ve kuruluşların uyarıya riayet etmesi gerektiği ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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