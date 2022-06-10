Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin'e ziyaret - Haberler

Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin'e ziyaret Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Ramazan Özcan Malatya Yerel Haberler

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