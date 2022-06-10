Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin'e ziyaret - Haberler

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Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin'e ziyaret

Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Özcan Malatya Yerel Haberler

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