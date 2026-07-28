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Malatya Otogarında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 769 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya Otogarında Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 769 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) bir şüphelinin üst aramasında 1 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) yapılan bir şüphelinin üst aramasında 1 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında MAŞTİ'de bir şüpheli üzerinde yapılan aramada 1 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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