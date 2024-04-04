Üye Girişi
Haberler

Malatya'nın Kale İlçesinde Muhtar Kura ile Belirlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde iki muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Malatya'nın Kale ilçesi, Sarıot Mahalle muhtar seçimlerinde bir ilk yaşandı. 52 yaşındaki ev hanımı Hediye Ceylan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen girdiği muhtar seçiminden kura sonucu muhtar oldu.

Kale İlçesi, Sarıot Mahallesinde iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. Eski muhtar Ahmet Çakıl 39, rakibi Hediye Ceylan da 39 oy alınca muhtar, çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Hediye Ceylan Sarıot Mahallesinin yeni muhtarı oldu.

Muhtarlık seçimine dair kısa bir değerlendirmede bulunan Muhtar Hediye Ceylan, "İlk işim, köyümüzün yukarısındaki maden ocağına giden yolun köyümüzden kaldırılması olacaktır. Köyün biriken sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım. Kadından muhtar olmaz diyenleri utandıracağım. Halkımız bana güvendi oylarını verdi, onları mahcup etmeyeceğim" diye konuştu. - MALATYA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kale İlçesi Malatya Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! Bugün kandil mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title