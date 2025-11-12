Malatya Havalimanı Ekim 2025 İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2025 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Malatya Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 69 bin 379 dış hat yolcu trafiği bin 169 oldu. Böylece Ekim de toplam 70 bin 548 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 496, dış hatlarda 9 olmak üzere toplamda 505'e ulaştı.

Yük trafiği ise Ekim ayında toplamda 528 ton oldu.

10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 707 bin 55 uçak trafiği 4 bin 889 yük trafiği ise 5 bin 636 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA