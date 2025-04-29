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Malatya Hastanesi'nde Ozon Tedavisi Uygulamasına Başlandı

Malatya Hastanesi'nde Ozon Tedavisi Uygulamasına Başlandı
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde ozon tedavisini uygulamaya başladı. Dr. Feyzi Doğru, ozon tedavisinin birçok sağlık sorununa çözüm sunduğunu açıkladı.

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ozon tedavisi başladı

MALATYA - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinde önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi. Hastane bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde ilk kez ozon tedavisi uygulanmaya başlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve GETAT Merkezi sorumlu hekimi Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Doğru, uygulama hakkında bilgi verdi. Dr. Doğru, "GETAT Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz uygulamaları Sağlık Bakanlığımızın izin verdiği çerçevede dokuz farklı alanda sürdürüyoruz. Son olarak ozon cihazını envanterimize dahil ederek ozon tedavisini başlattık. Artık hastalarımız bu hizmeti hastanemizde alabilecek" dedi.

Tıbbi oksijenin ozon jeneratörleriyle ozon gazına dönüştürülmesiyle elde edilen ozonun farklı dozlar ve uygulama yollarıyla vücuda enjekte edildiğini kaydeden Dr. Doğru, "En sık kullanılan yöntem major otohemoterapi. Bu yöntemde hastadan alınan kan ozonla birleştirilip tekrar kişiye veriliyor. Ayrıca ozon gazı kas içine, cilt üzerine veya kulak içine enjekte edilerek de uygulanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ozon tedavisinin geniş bir uygulama alanına sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Doğru, "Kronik yaralardan şeker hastalığına, metabolik rahatsızlıklardan bağışıklık sisteminin desteklenmesine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Hatta bağışıklık sistemini destekleyici etkisiyle 'gençlik aşısı' olarak da değerlendirilebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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