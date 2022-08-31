Malatya haberleri... Pütürge Kaymakamı Özen göreve başladı Yerel Haberler Malatya haberleri: Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamlığına atanan Özgü Özen ilçeye gelerek göreve başladı. Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamlığına atanan Özgü Özen ilçeye gelerek göreve başladı. 13 Ocak 2022'de 110.Dönem Mülki İdare Amirliği mesleğine Isparta'da, 3 Haziran 2022'de Manisa Valiliği bünyesinde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Özgü Özen, 11 Ağustos'ta yayımlanan kararname ile Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakam Vekilliğine atanmıştı. Özen Pütürge'ye gelerek göreve başladı. Bu arada, Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın ise Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına atanmıştı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Isparta Malatya Pütürge Yerel Haberler

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