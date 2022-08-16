Malatya haber... Malatya Ticaret Borsası Başkanı: İşsizlik ve Kalifiye Personel Sorununu Çözebilecek En Önemli Adım, Mesleki Eğitim Okullarıdır

Edinilen Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca kurulacak mesleki eğitim merkezlerinin, kalifiye eleman yetiştirerek işsizlik sorununun çözüme katkı sağlayacağını söyledi. Özcan, “Türkiye’de bir işsizlik problemi var ama bu işsizlik problemine karşı sanayici ve yatırımcının da kalifiye personel çalıştırma problemi var. Bu problemi çözebilecek en önemli adım, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı’mızın birlikte inşa etmeye çalıştığı mesleki eğitim okullarıdır” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca kurulacak mesleki eğitim merkezlerinin, kalifiye eleman yetiştirerek işsizlik sorununun çözüme katkı sağlayacağını söyledi. Özcan, "Türkiye'de bir işsizlik problemi var ama bu işsizlik problemine karşı sanayici ve yatırımcının da kalifiye personel çalıştırma problemi var. Bu problemi çözebilecek en önemli adım, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı'mızın birlikte inşa etmeye çalıştığı mesleki eğitim okullarıdır" dedi.

TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen hafta Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzaladı.? Protokolle özel sektörün mesleki eğitim merkezlerinden daha çok faydalanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde de bir merkez eğitim vereceği bildirildi.

"MESLEK DALLARINDA YETİŞECEK CİDDİ ANLAMDA BİR ELEMAN SÖZ KONUSU"

MTB Başkanı Ramazan Özcan, "Türkiye'de özellikle organize sanayi bölgeleri ve sanayi işletmelerinde 'aranan eleman' diye tabir edilen, halk arasında 'ara eleman' olarak adlandırılan, meslek dallarında yetişecek ciddi anlamda bir eleman söz konusu" dedi.

"154 MESLEKİ EĞİTİM OKULU, ARANAN ELEMANLARI YETİŞTİRİP ONLARI SANAYİ DÜNYASINA KAVUŞTURACAK"

Özcan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzaladığı protokole ilişkin, "Buradaki amaç, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitimle ilgili iş birliğini güçlendirmek. TOBB, 365 oda ve borsanın üzerinden, Türkiye'de özellikle ilçelerde 154 mesleki eğitim okulu kurarak, aranan elemanları yetiştirip onları sanayi dünyasına kavuşturacak. İmzalanan protokol çerçevesinde Türkiye'de bu okulların temellerinin atılıp bir an önce faaliyete geçmesi için de çalışma olacak. Bu okulların ihaleleri Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilerek. Yapılacak okullarda, mesleki eğitime kazandırılacak ve arkadaşlarımız eğitime tabi tutulacak" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ALAN AÇIYORUZ"

Özcan, Türkiye'nin son zamanlarda 250 milyar dolar ihracat gelirine ulaştığına dikkat çekerek, kalifiye personel açığının mesleki eğitim merkezleriyle kapatılacağını söyledi. Özcan, "Bu alanda eğitim görmek isteyen, belirli bir eğitim aldıktan sonra istediği meslek dalında, sanayilerde hizmet vermek isteyen arkadaşlarımızı bu okullarımıza davet edeceğiz. İş dünyasında önemli hizmetler veren yatırımcılarımızı da bu okullarda yetişecek olan arkadaşlarımızı buralardan alıp kendi işletmelerinde daha sağlıklı ve altyapısı güçlü bir şekilde istihdam etmeleri noktasında da önemli bir alan açıyoruz" dedi.

"İŞSİZLİK PROBLEMİNE KARŞI SANAYİCİ VE YATIRIMCININ DA KALİFİYE PERSONEL ÇALIŞTIRMA PROBLEMİ VAR"

Özcan, mesleki eğitim merkezlerinin gelecek yıllarda Türkiye'nin ihracat gelirlerinin artması ve ülkenin sanayileşmede önemli bir noktaya gelmesinde ciddi bir rol oynayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle ülkedeki işsizlik konusunda çok önemli bir görev üstlenerek işsizlik rakamlarını da aşağıya çekeceğini düşünüyoruz. Şu anda elimizdeki verilere baktığımız zaman bir taraftan işçi bulma kurumlarında çok ciddi anlamda iş müracaatı varken bir taraftan da organize sanayi bölgelerinde sanayicinin çalıştıracak personel bulamamasının bundan kaynaklandığını görüyoruz. Evet, Türkiye'de bir işsizlik problemi var ama bu işsizlik problemine karşı sanayici ve yatırımcının da kalifiye personel çalıştırma problemi var. Bu problemi çözebilecek en önemli adım, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı'mızın birlikte inşa etmeye çalıştığı mesleki eğitim okullarıdır. Bu okulların bir an önce faaliyete geçip, buralarda yetişecek kalifiye personelin de Türkiye sanayisine yön vermesi için çok önemli bir protokol imzalandı."