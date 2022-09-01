Malatya haber: Malatya'da 'Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı'

Malatya haberine göre Aile Sosyal Politikalar Malatya İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonu tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğüne "Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı" takdim edildi.

Aile Sosyal Politikalar Malatya İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonu tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğüne "Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı" takdim edildi.

Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğünde düzenlenen törene, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürü Vahap Toman ile Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonu katıldı.

Törenden konuşan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen "İlimizde Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiren ilimizdeki kamu kurumları ile özel kuruluşlarımıza komisyonumuz tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" veriyoruz. Bugün de Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğümüz bu belgeyi almaya hak kazandı. Belgelerini ve bayraklarını takdim ettik. İlimizde bunu yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sökmen'in konuşmasının ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Sökmen ve Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonu tarafından Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürü Vahap Toman'a "Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağı" takdim edildi. - MALATYA