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Malatya haber: Abb ve Akk Kale Meclisi, Kültürel Miras Şantiyelerini Gezdi

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Malatya haber: Abb ve Akk Kale Meclisi, Kültürel Miras Şantiyelerini Gezdi

Gelen Malatya haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi; Arkeopark Kazı Alanı, Roma Tiyatrosu ve Kaleiçi şantiyesini gezdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi; Arkeopark Kazı Alanı, Roma Tiyatrosu ve Kaleiçi şantiyesini gezdi.

ABB ve AKK'nin tarihi ve kültürel değerleri korumaya yönelik projelerde yürüttüğü iş birliği kapsamında; ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve AKK Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi üyelerinin oluşturduğu 40 kişilik grup, kent gezisi yaptı.

Yapılan geziye ilişkin konuşan Ankara Kalesi Meclisi Başkanı ve AKK Danışma Kurulu üyesi Şevket Bülent Yahnici, şunları söyledi:

"Tarihi ve kültürel değerlerimizi yakından tanımamız için bu geziyi düzenleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kent gezilerinin devam edeceğini söyledi ve bu bizi çok mutlu etti. Ankara'da güzel şeyler oluyor, sebep olanlara gönül borcumuz var."

ANKA / Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Ankara Yerel Haberler

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