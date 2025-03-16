Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Malatya Diş Hekimleri İftar Programında Bir Araya Geldi

Malatya Diş Hekimleri İftar Programında Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Diş Hekimleri Odası, Ramazan dolayısıyla düzenlediği iftar programında diş hekimlerini bir araya getirerek dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Malatya Diş Hekimleri Odası, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında meslektaşlarını bir araya getirdi. Başkan Miraçhan İnanmaz, dayanışma ve birlik mesajı verdi.

Malatya Diş Hekimleri Odası tarafından Ramazan ayı dolayısıyla özel bir otelde düzenlenen iftar programına diş hekimleri ve aileleri yoğun katılım sağladı.

Meslektaşlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, "Oda olarak her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarla birlikteliğimizi pekiştiriyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

İnanmaz, Ramazan ayının manevi atmosferinde meslektaşlarıyla bir arada olmanın önemine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz iftar soframızda, meslektaşlarımızla aynı çatı altında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan İnanmaz, konuşmasının sonunda deprem nedeniyle Malatya'dan ayrılmak zorunda kalan diş hekimlerinin büyük bir bölümünün yeniden kente döndüğünü belirterek, "Şehrimize olan vefalarını göstererek geri dönen meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
img

Süper Lig'in altını üstüne getirdi
img

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.