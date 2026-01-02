Malatya'da Paşaköşkü Camisi'nin hasarlı minaresi onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde minaresi hasar alan Malatya'daki Paşaköşkü Cami'de uzun bir aradan sonra onarım çalışması yapıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan Paşaköşkü Camisi, 6 Şubat depremlerinde ayakta kalmayı başardı. Kentin eski camilerinden biri olan ve taş işçiliğiyle dikkat çeken caminin minaresi depremde hasar görmüştü. Uzun süre hasarlı şekilde bekleyen camii minaresi kısa süre önce tadilata alındı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Paşaköşkü Mahalle muhtarı Sema Karataş, "Burası Paşaköşkü'nün tarihi camisi. Alt kısmı taş mimariden, üst kısmı da tuğlalardan yapılmış. Depremde ufak bir hasar gördü. Yaklaşık bir hafta kadar ibadete kapatıldı. Bir hafta içinde onarım çalışması bitecektir. Caminin içinde bir sıkıntı yok, son derece sağlam" dedi.

Tarihe 'asrın afeti' olarak geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da 38'i Kur'an kursu olmak üzere 5 müftülük binası ile 172 cami yıkılmıştı. - MALATYA