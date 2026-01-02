Haberler

Malatya'da Paşaköşkü Camisi'nin hasarlı minaresi onarılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'nın Paşaköşkü Camii minaresi, uzun bir aradan sonra onarım çalışmalarına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde minaresi hasar alan Malatya'daki Paşaköşkü Cami'de uzun bir aradan sonra onarım çalışması yapıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan Paşaköşkü Camisi, 6 Şubat depremlerinde ayakta kalmayı başardı. Kentin eski camilerinden biri olan ve taş işçiliğiyle dikkat çeken caminin minaresi depremde hasar görmüştü. Uzun süre hasarlı şekilde bekleyen camii minaresi kısa süre önce tadilata alındı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Paşaköşkü Mahalle muhtarı Sema Karataş, "Burası Paşaköşkü'nün tarihi camisi. Alt kısmı taş mimariden, üst kısmı da tuğlalardan yapılmış. Depremde ufak bir hasar gördü. Yaklaşık bir hafta kadar ibadete kapatıldı. Bir hafta içinde onarım çalışması bitecektir. Caminin içinde bir sıkıntı yok, son derece sağlam" dedi.

Tarihe 'asrın afeti' olarak geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da 38'i Kur'an kursu olmak üzere 5 müftülük binası ile 172 cami yıkılmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig devinden transfer yapıyor
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Salih Uçan Kocaelispor'a imza atıyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig devinden transfer yapıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok