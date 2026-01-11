Haberler

Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Yarın Tatil Edildi... Motorlu Kuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

Güncelleme:
Malatya Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 12 Ocak'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini, motosikletlerin ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı.

(MALATYA) - Malatya Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Motosikletlerin ve motorlu kuryelerin de yarın trafiğe çıkışları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, Malatya genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında ve 4–6 yaş Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, anne ve babası çalışan ve anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan personelden biri ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Sağlık, güvenlik ve 7/24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, bu araçların bir gün süreyle trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan alınan tedbirlere uymaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkili merciler tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA / Yerel
