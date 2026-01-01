Haberler

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Güncelleme:
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen erkek bebeğe Muhammet Ali ismi verildi. Dört çocuk annesi Semra Çoban, bu yılın en güzel hediyesi olarak bebeklerini tanımladı.

Malatya'da 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya 'merhaba' diyen bebeğe Muhammet Ali ismi verildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 00.08'te dünyaya 3 kilogram 540 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Muhammet Ali ismi verildi.

Muhammet Ali bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan dört çocuk annesi Semra Çoban, beşinci çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Çoban, "Dört kız çocuğum var. Muhammet Ali yılın en güzel hediyesi oldu. Yeni yılın güzel hediyesi bizim için bu oldu" dedi.

Baba Ali Çoban ise "Mutluyuz. Yeni yılda herkese ailesiyle sağlıklı mutlu günler dilerim. İnşallah bundan sonra tüm Türkiye'ye iyi gelir" ifadesine yer verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Fatih Yiğit de yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının iyi olduğunu söyledi. Dr. Yiğit, "Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Bebeklerini sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde büyütmelerini Allahtan dileriz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
