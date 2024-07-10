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Malatya'da yaşayan adamın vücudu mıknatıs gibi

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Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor. Güler, bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacak.

Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin çeşitli eşyaları mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor.

Yazıhan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor. Küçük yaşlarda özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiklerini kaydeden Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik, kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi. Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliği ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mesut Güler Malatya Yerel Yaşam Güncel Haberler

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