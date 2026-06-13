Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli, 2 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 4 bin 6 sentetik ecza hap, 450 gram esrar, 381 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA