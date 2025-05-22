Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sokak satıcılarına yönelik düzenlediği kapsamlı operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hedef konumunda bulunan 17 şüpheli şahsın tamamı yakalandı.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 330 adet sentetik ecza, 58,4 gram metamfetamin, 16,3 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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