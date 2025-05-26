Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Şüpheli Yakalandı
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Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 6 ayrı operasyonda uyuşturucu bitki ve sentetik maddeler ele geçirildi. 18 şüpheli, arasındaki kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla birlikte yakalandı.

(MALATYA)- Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen 6 ayrı operasyonda, uyuşturucu bitki ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 18 şüpheli yakalandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarına dair sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde düzenlenen 6 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, ekiplerce yürütülen operasyonlar kapsamında, "3.253 kök haşhaş, 47 kök kenevir, 7 adet sentetik ecza hapı, 9 adet captagon hapı ve 5 gram bonzai ele geçirilmiş olup, 12 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmıştır" denildi.

Vali Yavuz ayrıca, Türkiye genelinde planlanan "Narkotik Suçlardan Aranan Şahıs Uygulaması" kapsamında Malatya'da; 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 16, 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak adli işlemler başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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