Malatya'da UMKE 4. Bölge Tatbikatı Gerçekleştirildi

(MALATYA) - Malatya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2025 Yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında, 24-25 Eylül tarihlerinde Malatya'nın Kale ilçesinde UMKE 4. Bölge Tatbikatı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Su Sporları Müdürlüğüne ait Kale Göl mevkisinde düzenlenen tatbikata, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla farklı senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Malatya ve Elazığ illerinden UMKE ekiplerinin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluşun destek verdiği tatbikat, toplam 93 katılımcıyla başarıyla icra edildi.

Tatbikatta, Malatya'dan 33, Elazığ'dan 27 sağlık çalışanı, ANDA İl Temsilciliği'nden 12 gönüllü, Jandarma Su Altı Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Timi'nden 5'er, Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 4, AFAD Arama Kurtarma Timi'nden 4 personel ve 3 eğitmen görev aldı.

Tatbikat kapsamında acil ünitesi kurulumu, araç içi ve dışı kurtarma, suda arama-kurtarma ve enkazda kurtarma uygulamaları yapıldı. Senaryolar üzerinden yapılan uygulamalarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.