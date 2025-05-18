Malatya'da Türk Mutfağı Üniversiteler Arası Yemek Yarışması Düzenlendi

(MALATYA) - Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü tarafından, "Arslantepe'nin Işığında Türk Mutfağı Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden öğrenciler katıldı.

Türk mutfağının usta şefleriyle geleceğin şeflerini buluşturan yarışmada jüri üyeleri Ayvaz Akbacak, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Mehmet Kudat, Yasemin Güzel ve Halil Sarı oldu.

"Türk Mutfağı Ekip Yarışması"nda Altın Kupa Sivas Cumhuriyet Üniversitesine, Gümüş Kupa Fırat Üniversitesine, Bronz Kupa ise Bitlis Eren Üniversitesine gitti.

"Pizza Yarışması"nda ise Altın Kupa'ya Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinden Melek Adıyaman layık görüldü. Gümüş Kupa'nın sahibi İnönü Üniversitesinden Nimet İnan, Bronz Kupa'nın sahibi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Berkay Başoğlu oldu.

Kale Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretimi Görevlisi Yaşar Can Ataş, yarışmaya ilişkin açıklamasında, projeyi üniversitenin Gastronomi Topluluğu ile beraber hazırladıklarını bildirerek, jüriyi oluşturan usta şeflerin ise İstanbul'dan geldiğini anlattı.

Ataş, "Bu yarışma, Malatya'da ilk defa düzenleniyor. Zaten bulunduğumuz bölgede üniversiteler arası yarışma da ilk defa düzenlenen yarışmalardan birisi. Biz bu yarışmanın sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Her sene üzerine ekleyerek daha yeni, daha iyi şartlarda bir yarışma planlıyoruz" diye konuştu.