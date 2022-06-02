Malatya'da Toplu Ulaşım Ücretleri Zamlandı. Günde 12 TL Yol Ücreti Veren Genç: "Artık Evden Para İstemeye Utanıyoruz" - Haberler

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Malatya'da Toplu Ulaşım Ücretleri Zamlandı. Günde 12 TL Yol Ücreti Veren Genç: "Artık Evden Para İstemeye Utanıyoruz"

ANKA - Yerel
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, MOTAŞ bünyesindeki toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı. Orduzu’dan merkeze geldiğini ve günlük 12 TL yol ücreti verdiğini belirten bir genç, "Artık evden para istemeye utanıyoruz. Eskiden aldığımız para yetiyordu, şimdi 100 liraya bir şey alamıyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, MOTAŞ bünyesindeki toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı. Orduzu'dan merkeze geldiğini ve günlük 12 TL yol ücreti verdiğini belirten bir genç, "Artık evden para istemeye utanıyoruz. Eskiden aldığımız para yetiyordu, şimdi 100 liraya bir şey alamıyoruz" dedi.

MOTAŞ bünyesinde şehir içi toplu taşı hizmeti veren araçlarda toplu ulaşım ücreti 4,5 liradan altı liraya yükseldi. Vatandaşlar, bugünden itibaren otobüslere zamlı binmeye başladı.

Orduzu'dan merkeze geldiğini ifade eden bir genç, "Geliş-gidiş 12 lira. Bir simit ya da poğaça alsak 5 lira. Artık evden para istemeye utanıyoruz. Eskiden aldığımız para yetiyordu, şimdi 100 liraya bir şey alamıyoruz. Orijinal bir kitabın fiyatı belli, fotokopisini 10-20 liraya çektiriyorduk, şimdi fotokopi 100 lira olmuş. Aslında sözün bittiği bir yerdeyiz" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise yapılan zamlardan dolayı mağdur olduklarını belirterek, "Sadece ulaşıma değil, her şeye zam geldi. Geçinmekte zorlanıyoruz. Üst üste yapılan zamlar hepimizi çok zorluyor" dedi.

ANKA / Yerel

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