Malatya'da Ehliyet E-Sınavında Usulsüzlük Girişimi: 4 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Güncelleme:
Malatya'da sürücü ehliyeti e-sınavında kopya düzeneği kurduğu belirlenen 4 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda birçok elektronik ekipman ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da sürücü ehliyeti e-sınavında adayların sınavdan geçmesini sağlamak amacıyla kopya düzeneği kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücü ehliyeti e-sınavında usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 adet SIM kart, 2 adet düzeneğe yerleştirilmiş kazak, 3 adet Wi-Fi modem, 11 adet kamera lensi, 2 adet ses kartı, 9 adet iç kulaklık ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
