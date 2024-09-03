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Malatya'da Sıcak Havalarda Vatandaşlar Meyan Şerbeti İle Serinliyor

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Deprem bölgesi Malatya'da sıcak havalarda vatandaşların tercihi doğal olarak üretilen meyan şerbeti oluyor. Yıllardan beri Soykan Parkı'nda satış yapan meyancılar depremde yerle bir olan çarşıya rağmen yine eski mekanlarında satış yapmaya devam ediyor. Meyan şu sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen içeceklerden biri oldu.

Malatya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrederken, vatandaşlar meyan şerbeti ile serinliyor.

Deprem bölgesi Malatya'da sıcak havalarda vatandaşların tercihi doğal olarak üretilen meyan şerbeti oluyor. Yıllardan beri Soykan Parkı'nda satış yapan meyancılar depremde yerle bir olan çarşıya rağmen yine eski mekanlarında satış yapmaya devam ediyor. Yerin yaklaşık 8 metre altından çıkartılıp öğütüldükten sonra suyu süzgeçten geçirilerek hazırlanan ve soğuk bir şekilde satışa sunulan meyan şu sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen içeceklerden biri oldu.

Depreme rağmen kenti terk etmeyerek meyan satışına devam ettiklerini belirten esnaflar, hem sağlık açısında da Malatyalıların meyana ilgi gösterdiğini söylüyor.

Vatandaşlar da Eylül ayına girilmesine rağmen Malatya'da hava sıcaklıklarının halen çok yüksek olduğunu ve bu günlerde buz gibi meyan içmenin kendilerine çok iyi geldiğini söylediler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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