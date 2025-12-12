Malatya'da İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Duvar Örme Yarışmasında Hünerlerini Sergiledi

(MALATYA)- İnönü Üniversitesi Yapı Topluluğu ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) iş birliğinde düzenlenen duvar örme yarışması, Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler, estetik ve dayanıklılık kriterlerini esas alarak en iyi duvarı inşa etmek için yarıştı.

Etkinliğe DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, DAİMFED Yönetim Kurulu üyeleri, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Her yıl düzenlemeyi planlıyoruz"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burhan Karakoç, yarışmanın öğrencilere uygulamalı deneyim kazandırması açısından önemli olduğunu belirterek, "İlk defa düzenlediğimiz bu etkinliği bundan sonra her yıl yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimizin lisans düzeyinde aldıkları teorik derslerin uygulamaya yansıması ve tasarım geliştirme becerilerinin güçlenmesi açısından bu yarışmanın etkili olacağına inanıyorum" dedi.

"Üniversite ile şehir arasında köprü oluşturuyoruz"

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ise yarışmanın sektör–üniversite işbirliğine katkı sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"DAİMFED olarak bu yarışmaya sponsor olma ve destek verme kararı aldık. Kuruluş amacımız üniversite ile şehir arasında köprü olmaktı. Öğrencilerimizin hem estetik hem de mukavemet açısından hünerlerini sergilemesi bizleri memnun etti. Bu tür organizasyonlar mühendisliğin gelişmesine, üniversitenin daha katılımcı olmasına ve şehrin dinamiklerine olumlu katkı sağlayacaktır."

Öğrencilerden teşekkür

Gruplar halinde yarışan öğrenciler, ilk kez duvar örme deneyimi yaşadıklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrenciler, uygulamalı etkinliklerin meslek hayatlarında daha sağlam ve güvenli yapılar inşa etmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.