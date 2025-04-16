Malatya'da Öğrencilere Emniyet Kemeri Simülasyonu

Malatya'da öğrencilere simülasyonla emniyet kemeri farkındalığı

MALATYA - Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler için simülasyon uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Celal Yenitur Ortaokulu bahçesine kurulan simülasyon aracıyla, öğrenciler bir trafik kazası anında yaşanabilecekleri birebir deneyimleme fırsatı buldu. Simülasyonda öğrenciler, hızla seyreden bir aracın takla atması durumunda emniyet kemeri takılıyken ve takılı değilken yaşanacak etkileri gözlemledi.

Uygulamayla, emniyet kemerinin olası kazalardaki hayati rolü öğrencilere aktarılırken, trafik güvenliği konusunda da farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrenciler simülasyona yoğun ilgi gösterdi.