Malatya'da MESOB Genel Kurulu

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) 2026 yılı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şevket Keskin, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Sultan Sarayı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda delegelerin oylarıyla güven tazeleyen Keskin, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada esnafın sorunlarını, deprem sonrası Malatya'daki çarşı sürecini, sanayi sitesi çalışmalarını ve kira fiyatlarını değerlendirdi.

Esnaf teşkilatının hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığını belirten Keskin, esnaf ve sanatkar kesiminin toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek, "Esnafı ayağa kaldırmadan memleketi ayağa kaldırmanız mümkün değil" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın ağır bir süreçten geçtiğini belirten Keskin, esnafın sorunlarını hem yerelde hem de Ankara'da dile getirdiklerini söyledi. Eleştirilere de değinen Keskin, yapılan çalışmaların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Yeni yapılan çarşıya esnafın taşınmasının önemine dikkat çeken Keskin, iş yeri kira ve satış fiyatlarının yüksekliğine tepki göstererek, "Esnaf olmadan çarşı olmaz. Fahiş fiyatlar nedeniyle esnaf konteynerden çıkamaz" diye konuştu. Fiyatların kamu kurumları ve meslek odalarıyla birlikte makul seviyelere çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanayi sitesi sürecine de değinen Keskin, planlamaların esnaf temsilcilerine danışılmadan yapıldığını ileri sürerek mevcut iş yeri sayısının ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnafın durumunu defalarca ilettiğini ifade eden Keskin, "Ticaret ayağa kalkmadan Malatya ayağa kalkmaz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır Malatya'ya hizmet ettiğini belirten Keskin, birlik ve beraberlik mesajı vererek esnaf ve şehir için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kurullar belirlendi

Genel kurulda ayrıca yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi. Şevket Keskin başkanlığındaki yönetim kurulunda Orhan Özbek, Bülent Karakoç, İlker Özan, Ramazan Toptaş, Nejdet Özyalın ve İzzet Demirci yer aldı. Denetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri de delegelerin oylarıyla kabul edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
