Malatya'da Kubbetü's-Sahra Cami ibadete açıldı

Malatya'da yapımı tamamlanan Kubbetü's- Sahra Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde inşa edilen caminin bir bölümünün yapımını hayırsever iş insanı Salim Ilıcak üstlendi. Ilıcak programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentte önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da Ilıcak ailesinin Malatya'ya birçok hizmet kazandırdığını ifade ederek, "Bugün de güzel bir bağışla şehrimize önemli bir eser kazandırdılar. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Bu mekanlarda çocuklarımızın erken yaşta dinini edep ve ahlakı öğrenmesi vatandaşlarımızın da huzur içinde ibadet etmesi mümkün olacak. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Depremler sonrası yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi ve ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı eseri Malatya'ya kazandıran Ilıcak ailesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bu hayrı kendileri için sadaka-i cariye eylesin. Camimizin cemaati bol duaları makbul olsun" diye konuştu.

Yapılan duaların ardından Kubbetü's-Sahra Camii ibadete açıldı.

Caminin açılışına Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile vatandaşlar katıldı. - MALATYA