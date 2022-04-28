'El Ele Yürüyelim Hep Birlikte' projesi başladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polis halk ilişkileri çerçevesinde geliştirdiği "El Ele Yürüyelim Hep Birlikte" projesini uygulamaya geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "El Ele Yürüyelim Hep Birlikte" isimli proje dahilinde 'Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama, Artistik Çizim ve Drapaj Kursu ile Yöresel Kilim Dokuma Kursu' açıldı.

Salköprü Semt Konağında 4 ay sürecek eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlerin meslek edinmesi hedefleniyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel