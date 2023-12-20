Darende ilçesinde hizmet veren BİM market şubesi, kaldırım ihlali nedeniyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çalışanlar tepki gösterdi.

Malatya'da Kaldırımı İşgal Eden BİM Şubesi Mühürlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde kaldırımı işgal eden BİM Şubesi, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Darende Belediyesi tarafından, D-300 karayolu üzerinde hizmet veren BİM market şubesi, kaldırım ihlali gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. Sabah saatlerinde BİM şubesine gelen zabıta ekipleri, mahkeme kararını tebliğ ederek mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Mühürlenme sırasında çalışanlar, zabıta ekiplerine sözlü olarak tepki gösterdi. - MALATYA