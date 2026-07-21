Malatya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 330 Paket Sigara Ele Geçirildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ile 105 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Malatya genelinde kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik sürdürülen saha çalışmaları kapsamında ekipler, belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ile 105 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA