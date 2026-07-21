Haberler

Malatya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 330 Paket Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ve 105 paket pipo tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ile 105 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Malatya genelinde kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik sürdürülen saha çalışmaları kapsamında ekipler, belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ile 105 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz

Kuracakları yeni ittifakın ismini de duyurdu: Herkesi bekliyoruz

Soruşturmada yeni perde! İşte Gülistan'ın cesedini yok edenler

Soruşturmada yeni perde! İşte Gülistan'ın cesedini yok edenler
İşte Süper Lig'de bu sezon uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar

İşte Süper Lig'de uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar
Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"