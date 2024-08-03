Malatya'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu'nun öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, İran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

İnönü Caddesi eski öğretmenevi mevkiinde bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Malatya Park AVM önünde toplandı. Programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast protesto edilirken, yapılan konuşmalarda Gazzeli Müslümanlara dualar edilerek, İsrail lanetlendi. - MALATYA