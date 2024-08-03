Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu'nun öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, İran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu'nun öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, İran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

İnönü Caddesi eski öğretmenevi mevkiinde bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Malatya Park AVM önünde toplandı. Programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast protesto edilirken, yapılan konuşmalarda Gazzeli Müslümanlara dualar edilerek, İsrail lanetlendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Malatya İsrail Gazze Kudüs İran Yerel Politika Güncel Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title