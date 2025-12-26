Haberler

Malatya'da Işid Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Emniyet Müdürlüğü, IŞİD'in faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda İbrahim Burtakuçin gözaltına alındı ve tutuklandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü'nce, IŞİD (DEAŞ) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası eylemlerin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, MİT Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen İbrahim Burtakuçin yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınan Burtakuçin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı