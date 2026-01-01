Hemşire anneler, doktor olan çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan iki hemşire, doktor olan çocuklarıyla aynı hastanede çalışmanın gururunu yaşıyor.

Malatya Yeşilyurt'ta bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır görev yapan Başhemşire Fatma Demir ile ameliyathane hemşiresi Hatice Bozkurt, doktor olan çocuklarıyla aynı hastanede birlikte çalışıyor.

"Çocuğumla aynı hastanede çalışmak benim için büyük bir gurur"

Hastanede başhemşire olarak görev yapan Fatma Demir, oğlunun bu yıl Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Oğlum Emre Demir, hastanemizde acil hekimi olarak göreve başladı. Bir zamanlar elinden tuttuğum çocuğumla bugün aynı koridorlarda çalışmak benim için büyük bir gurur" dedi

"Annemle aynı hastanede görev yapmak hem garip hem de çok gurur verici"

Meslek seçiminde annesinin etkili olduğunu ifade eden Dr. Emre Demir ise "Çocukluğumdan beri anne ve babamın sağlık sektöründe olması nedeniyle bu ortamda büyüdüm. Hekim olmayı hep istedim. Annemle aynı hastanede görev yapmak hem garip hem de çok gurur verici. Hastaneyi ve personeli tanıdığım için adaptasyon sürecim oldukça hızlı oldu" ifadelerini kullandı

"Doğduğum hastanede annemle birlikte çalışıyor olmak benim çok özel"

1998 yılından bu yana Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Hatice Bozkurt da doktor kızı Beyzanur Bozkurt'un aynı hastanede acil serviste göreve başlamasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Dr. Beyzanur Bozkurt ise "Doğduğum hastanede annemle birlikte çalışıyor olmak benim için çok özel bir anlam taşıyor. Şu an bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. - MALATYA