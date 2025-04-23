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Malatya'da Gazze İçin Destek Etkinliği Düzenlendi

Malatya'da Gazze İçin Destek Etkinliği Düzenlendi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Gazze halkının yalnız olmadığını vurgulayan konuşmalar yapıldı ve elde edilecek gelir, Gazze'deki mağdur halkın ihtiyaçları için kullanılacak.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Yeşilyurt Dilek Mahalle Dernekler Koordinatörü ve Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeki Erdem'in öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, mahalle halkının yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zeki Erdem, Gazze halkının yalnız olmadığını göstermek istediklerini belirtti. "Bu etkinlikle bir nebze olsun Gazzeli kardeşlerimize ilaç olmaya gayret ediyoruz. Fiziksel olarak ulaşamasak da dualarımızla, yardımlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çanakkale'de nasıl mücadele ettiysek, bugün de Gazze'de kardeşlerimiz aynı kararlılıkla direniyor," ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren Hidayet Erdem de açıklamasında Gazze'de yaşananların bir savaş değil, açık bir soykırım olduğunu vurguladı. "Filistin'e soykırım düzenleniyor. Bunun adı savaş değil, soykırımdır," diyen Erdem, uluslararası topluma sessiz kalmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Etkinlikte elde edilecek gelirin Gazze'deki mağdur halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını belirten Erdem, "Filistin halkı yalnız değildir," mesajını yineledi.

Etkinliğe katkıda bulunan Cennet Avcı ise yaşanan insanlık suçuna karşı duyarsız kalmadıklarını belirtti. "Dünyanın gözü önünde bir soykırım işleniyor. Biz de bu soykırıma lanet ediyoruz. Karınca misali katkıda bulunmak istiyoruz," sözleriyle etkinliğe katılım çağrısı yaptı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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