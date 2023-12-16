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Malatya'da Gazetecilik Sektörünün Başarılı İsimlerinden Celal Yalvaç Hayatını Kaybetti

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Malatya'da 50 yılı aşkın süredir gazetecilik sektöründe başarılı işlere imza atan Araştırmacı-Yazar Celal Yalvaç (87), hayatını kaybetti. Yalvaç'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Malatya'da 50 yılı aşkındır gazetecilik sektöründe başarılı işlere imza tan Araştırmacı-Yazar Celal Yalvaç (87) hayatını kaybetti.

Bir süredir Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 87 yaşındaki Celal Yalvaç, hayata gözlerini yumdu. Gazeteci İsmet Yalvaç ile Bülent Yalvaç'ın babaları olan Celal Yalvaç'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından ardından defnedildi.

Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş müdürü, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler, basın mensupları ve yakınları katıldı.

6 Ağustos 1958 tarihinde yayına başlayan Ufuk Gazetesi'nde yazı işleri müdürü olarak gazeteciliğe başlayan Yalvaç, 1962 yılında görevinden ayrılarak bir süre fotoğraf makinesi tamirat ve montajı ile uğraştı. 1977 yılında Görüş Gazetesi yazı işleri müdürü olarak gazetecilik mesleğine yeniden dönen Yalvaç, 1985 yılına kadar bu görevi başarı ile yürüttü.

Ömrünü Malatya'nın sahip olduğu tarihi eserlerin, camilerin, kitabelerin tespiti amacı ile yaptığı çalışmalara adayan Celal Yalvaç, bir gazeteci, şair ve fotoğraf sanatçısı olmanın yanında, tarihi aydınlatmak ve belgelendirmek amacı ile arşiv dokümanlarını incelemiş, bu alandaki akademik literatürü titizlikle takip etti. Dönemin tarih alanındaki önemli bilim adamları ile dostluklar kuran Yalvaç, tamamen kendi olanakları ile Malatya'nın dört bir yanına dağılmış eserleri yerinde fotoğraflayarak eserler hakkındaki bilgileri yazıya döktü ve bu eserler ile ilgili bilgilerin günümüze taşınmasında önemli bir unsur oldu. Malatya ile ilgili yaklaşık 100 kitap, bilimsel yayın ve lisansüstü tez kaynakçasında ismi yer alan Yalvaç hakkında son olarak 2023 yılı Ekim ayında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında hayatını konu alan "Malatya'ya adanmış bir ömür, Celal Yalvaç" başlıklı bir lisansüstü tez çalışması da yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Selahattin Gürkan Malatya Haberler

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