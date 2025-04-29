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Malatya'da Esnaf, Pencereye Sıkışan Güvercini Kurtardı

Malatya'da Esnaf, Pencereye Sıkışan Güvercini Kurtardı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinin penceresine sıkışan güvercin, esnafın yardımıyla kurtarıldı. İş makinesiyle yapılan kurtarma operasyonu sonrasında güvercin doğaya salındı.

Malatya'da pencereye sıkışan güvercini esnaf kurtardı

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinin penceresine sıkışan güvercin esnaf tarafından kurtarıldı.

Darende ilçesinde yaşanan olayda, Sanayi Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinin penceresine güvercin sıkıştı. Durumu fark eden esnaf iş makinesi ile güvercini kurtarmak için çalışma başlatırken uzun uğraşlar sonrası kurtarılan güvercin doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET HÜSEYİN UĞUR - Yerel
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