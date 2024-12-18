Malatya'da Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

(MALATYA) - Malatya merkezli Tokat ve Sivas'ta eş zamanlı olarak düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanarak mahkemeye sevk edilen dokuz kişi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Aralık'ta Malatya merkezli Tokat ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10 ikamet, 5 araç ve 2 işyerinde arama yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına karıştığı tespit edilen ya da bilgi sahibi olduğu kaydedilen toplam 54 kişi yakalandı. Bu kişilerin 42'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi adli mercilere sevk edildi. Operasyonda ayrıca 16 mağdur kadın da tespit edildi.

Gerçekleştirilen aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 187 adet fişek, 41 adet sentetik ecza, suçtan elde edilen değer 70 bin TL, bin 100 dolar, 240 euro ve 23 adet ziynet eşyası, 4 adet çek, 15 adet cd, 8 adet isim ve kayıtların tutulduğu defter ele geçirildi.

17 Aralık'ta adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden; biri savcılıkça serbest bırakıldı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 9 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.