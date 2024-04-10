Malatya'da depremde kaybedilen yakınlarının mezarına koşan vatandaşlar hüzünlü bir bayram yaşadı

Deprem bölgesi Malatya'da bu bayramda vatandaşlar, asrın felaketinde kaybettikleri yakınlarının mezarına koştu. Hüznün eksik olmadığı mezarlıkta vatandaşlar buruk bir bayramı yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da bu bayramda da yakınlarını kaybedenlerin ilk ziyaret ettiği yerlerden biri kuşkusuz Şehir Mezarlığı oldu. Bayram namazı sonrası mezarlıklara giden vatandaşlar depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yakınlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, bu bayramı da sevdiklerinden uzak geçirmenin hüznünü yaşadı. - MALATYA