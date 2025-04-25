Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var: Kurtulma ihtimali...

Malatya'da Camide İşitme Engellilere Özel Hutbe Uygulaması

Malatya'da Camide İşitme Engellilere Özel Hutbe Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kernek Karagözlüler Camisi'nde Cuma hutbeleri işaret diliyle de aktarılıyor. Bu uygulama, işitme engelli bireylerin dini vecibelerini daha iyi anlamalarını sağlarken, toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor.

Malatya'nın Kernek Karagözlüler Camisi'nde örnek bir uygulamaya imza atılıyor. Cuma hutbesi, cami imamı tarafından okunurken eş zamanlı olarak işaret diliyle de çevriliyor.

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde her hafta Cuma namazında hutbenin işaret diliyle de aktarılması, işitme engelli bireylerin dini vecibelerini yerine getirirken daha fazla anlam kazanmalarını sağlıyor. Uygulamanın camideki huzur ortamına katkı sunduğu ve toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiği belirtiliyor.

Cuma namazını Kernek Karagözlüler Camisi'nde eda eden vatandaşlardan İdris Ayhan, "Cuma namazındaki hutbe aynı zamanda farz hükmündedir. İşitme engelli kardeşlerimiz bundan mahrum kalıyor. Hutbenin işaret diliyle çevrilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu uygulamanın ilimiz genelinde yaygınlaşmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'daki bu duyarlı yaklaşım, Türkiye genelinde diğer camilere de örnek olması açısından dikkat çekiyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.