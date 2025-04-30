Malatya'da Aydın Suç Örgütü'ne Yönelik Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı

(MALATYA) - Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Aydın Suç Örgütü"ne yönelik operasyonların derinleştirilmesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

Malatya'da, "kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama" gibi suçlara karıştıkları belirlenen "Aydın Suç Örgütü"ne yönelik 24 Şubat 2025'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalananlardan 44 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Örgüte İstanbul'dan uyuşturucu temin eden şahsa yönelik operasyonda, isteklerini yerine getirmeyen kişileri sindirmek ve korku vermek amacıyla sosyal medyada hesaplarından paylaşılan ve işyerlerinin kurşunlanmasında kullanılan iki adet silah ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi.

Operasyon sonrası açıklamada bulunan emniyet yetkilileri, organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin süreceğini ve suçluların adalete teslim edilmesi için operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.