Malatya Valisi Seddar Yavuz: Kentte Asayiş Suçları Yüzde 13 Azaldı, Narkotik Operasyonları Arttı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Ocak-28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş, terör, düzensiz göç, narkotik ve organize suç operasyonlarına ilişkin verileri açıkladı. Yavuz, kentte asayiş suçlarında yüzde 13 azalma yaşandığını, narkotik suçlarla mücadelede ise operasyon ve gözaltı sayılarında artış olduğunu söyledi.

Vali Seddar Yavuz, valilik binasında düzenlenen basın toplantısında Malatya'daki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de katıldı.

"Terörle mücadelede 7 operasyon"

Vali Yavuz, 1 Ocak–28 Şubat tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında 7 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlara da değinen Yavuz, "2026 yılı içerisinde 3 operasyon gerçekleştirilmiş, 6 organizatör yakalanmış, bunlardan biri tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu konuda ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Narkotik suçlarda 498 operasyon"

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yavuz, 2026 yılı içerisinde 498 olay ve operasyon gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu operasyonlarda 607 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 115'i tutuklanmış, 36'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan narkotik maddelere baktığımızda 3 bin 779 gram metamfetamin, 35 bin 510 adet sentetik ecza, 5 bin 526 gram sentetik kannabinoid, 498 adet ekstazi, yaklaşık 3 kilogram esrar ve farklı miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir."

Yavuz, 2025-2026 yılları kıyaslandığında olay ve operasyon sayısında yüzde 7,7, gözaltı sayısında ise yüzde 7,6 oranında artış yaşandığını ifade etti.

Organize suçlarla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, "2026 yılında 7 operasyon gerçekleştirilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan biri tutuklanmış, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" dedi.

"Kaçakçılıkta 37 operasyon"

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 37 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, "Bu operasyonlarda 54 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan biri tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık suçlarında da ciddi bir azalma olduğunu memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu.

"Asayiş suçlarında yüzde 13 azalış"

Asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaşan Yavuz, 2026 yılında 3 bin 169 olay meydana geldiğini, 2025 yılında ise bu sayının 3 bin 644 olduğunu belirterek, "2025 ile 2026 yıllarını kıyasladığımızda asayiş suçlarında yüzde 13 oranında bir azalış meydana gelmiştir" dedi.

Yavuz, 2026 yılında 254 zanlının gözaltına alındığını, 86 kişinin tutuklandığını belirterek, "2025 ile 2026 yıllarını kıyasladığımızda gözaltı sayısında yüzde 54, tutuklu sayısında ise yüzde 46 oranında bir azalış söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Dolandırıcılık suçlarında yüzde 30, iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarında yüzde 50, motosiklet hırsızlığında yüzde 75, kapkaç suçunda yüzde 100, yağma ve gasp suçlarında ise yüzde 22 oranında azalış meydana gelmiştir. Bu dönemde evden hırsızlık olaylarında ise 5 adet artış olmuştur."

Yavuz, ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 23, hakaret suçunda yüzde 24, tehdit suçunda yüzde 8, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 10 ve cinsel taciz suçlarında yüzde 33 oranında azalış yaşandığını belirtti.

Siber suçlara ilişkin verileri de paylaşan Yavuz, "2026 yılında terör ve bilişim suçları kapsamında 638 çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 245 kişinin tespiti yapılmış ve toplam 1196 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yürütülmüştür" dedi.

"Tescilli araç sayısı arttı, kazalar azaldı"

Trafik verilerine de değinen Yavuz, ilde tescilli araç sayısının 252 bin 349'a ulaştığını ve bunun yüzde 6,5'lik bir artış anlamına geldiğini, tescilli motosiklet sayısının ise yüzde 17,1 oranında arttığını ifade etti.

Yavuz, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında 2025-2026 kıyaslamasına göre yüzde 17 oranında düşüş sağlandığını belirterek, "Ölümlü kaza sayısında değişiklik olmamıştır. 2025 ve 2026 yıllarında birer ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Yaralanmalı kaza sayısında da yüzde 17 oranında azalış meydana gelmiştir" dedi.

Kaynak: ANKA