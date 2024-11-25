Malatya'da Abdal Musa Lokması Etkinliği Düzenlendi

Haber: Duran Özkan

(MALATYA)- Hz. İmam Zeynal Abidin Türbesi Kültür Vakfı, Abdal Musa Lokması etkinliği düzenledi. Vakıf Başkanı Ergun Tuluk, "Abdal Musa Birlik Lokması Aleviler için birlik ve beraberlik adına en büyük etkinliklerden bir tanesi" dedi.

Hz. İmam Zeynal Abidin Türbesi Kültür Vakfı tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Cemevi'nde gerçekleştirilen Abdal Musa Lokması etkinliği, siyasi parti temsilcileri, çeşitli Alevi dernek ve vakıf başkanı ve dedelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılımıyla gerçekleştirildi.

"Allah birlik beraberliğimizi bozmasın"

Hz. İmam Zeynal Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Ergun Tuluk, lokma ile ilgili şunları söyledi:

"Bugün Malatya Zeynal Abidin Türbesi Kültür Vakfı olarak Alevilikte büyük yeri olan Abdal Musa Birlik Lokması ve cemini icra ediyoruz. Tüm katılımı sağlayan canların, bürokrasiden, protokolden gelenler hepsine hoş geldiniz, sefa geldiniz diyoruz. Abdal Musa Birlik Lokması Aleviler için birlik ve beraberlik adına en büyük etkinliklerden bir tanesi. Yol erkan olarak Abdal Musa Sultan, Hacı Bektaş Veli'nin amcası, torunu ve en güvendiği ya da en iyi yetiştirdiği halifelerinden biri Abdal Musa Sultan. Sultan Orhan döneminde Bursa'nın fethine de katılmıştır ve büyük bir cengaver, bilim adamıdır. Aynı zamanda hekimliği de vardır. Biz de bu uğurda bugün vakıf olarak lokmamızı, cemimizi icra ediyoruz. Tüm katılan canlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın."

Ali Ekber Karaduman dedenin lokma duasıyla başlayan etkinlik lokma dağıtımıyla son buldu.