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Malatya'da 7 Milyon 250 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada 7 milyon 250 bin adet kaçak makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda bir araçta yapılan aramada 7 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir kamyon dolusu kaçak makaron ele geçirildi. Ekiplerce yürütülen operasyonda, T.T. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada: 7 milyon 250 bin adet/dal mükerrer bandrollü kaçak makaron yakalandı.

Şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da 7 Milyon 250 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Yerel
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