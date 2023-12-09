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Malatya Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde öğrencilere ikramlarda bulundu

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışan binlerce öğrenciye çorba, poğaça, simit ve çay ikramında bulundu. Bu uygulama ile öğrencilerin beslenmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışan binlerce öğrenciye ikramlarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak sosyal yardımlarda öncü olmaya devam ediyor. Son yıllarda sosyal belediyecilik adına yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamaları her geçen yıl artıran Büyükşehir Belediyesi, 100. İl Halk Kütüphanesi'ndeki öğrencilere yönelik başlattığı çorba, poğaça, simit, çay ikramlarını sürdürüyor.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesine gelen öğrencilerin beslenmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bu uygulamayı başlattıklarını belirten BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı, kütüphaneye gelen her öğrencinin ikramlardan faydalanabileceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla çorba, simit, poğaça gibi ikramlar yaptıklarını belirten Palancı, "Sıcak poğaça, simit, çay, kek ve çorba gibi ikramlarımızın yapılma sebebi ise ders çalışmaya gelen ve özellikle konteyner kentlerden kütüphaneye gelen öğrencilerimizin beslenmesine katkıda bulunmaktır. İl Halk Kütüphanesi'nin açılışından itibaren öğrencilerimize ücretsiz olarak çorba, simit, poğaça ve çay dağıtımını başlatmıştık. Kütüphanedeki öğrencilerimize ikram hizmetlerimiz devam ediyor ve devam de edecek. Sadece ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz değil kütüphanede ders çalışan ve kütüphanede hizmet alan bütün öğrencilerimize ikram hizmeti veriyoruz. İl Hak Kütüphanesine günlük bin, bin 100 öğrenci arasında öğrenci ziyarette bulunuyor. Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a da bu duyarlılığı ve öğrencilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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