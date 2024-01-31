Makine Mühendisleri Odası: Doğal gaz menfezleri kapatılmamalı

Makine Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilcisi Avni Duru, doğal gazın tahliyesi için camlarda açılan menfezlerin hayati önem taşıdığını, bu nedenle de kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Evlerde yaşanabilecek doğal gaz sızıntılarına karşı camlara açılan menfezlere ilişkin konuşan Makine Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilcisi Avni Duru, "Kombilerde genellikle havasını dışarıdan alan ve gazını dışarıya atan cihazlar tercih ediliyor. Özellikle ev tipi kombilerde konfor sıcaklığının belirlenmesi gerekiyor. Aşırı ısıtılmaması gerekiyor. Oda termostatı ve termostatik radyatör vanasının kullanılması kesinlikle gözle görülür tasarruf ettirmekte ve her oda için ayrı ayrı sıcaklık tespit edilip, o sıcaklığa göre işlem sağlanabilmektedir" dedi.

"Menfezler hayati önem taşıyor"

Daha önce yalıtımı yapılan yapı kriterleri de göz önünde bulundurularak işletilirse gerekli tasarrufun sağlanabileceğini söyleyen Duru, "Menfezlerin kesinlikle kapatılmaması lazım. Menfezler hem hava girişi hem de doğalgaz tahliye edecek şekilde düzenlenmiştir. Alarm sistemleri ve menfezlerin kesinlikle kapatılmaması ve devre dışı bırakılmaması gerekiyor. Çünkü bu tür konular kendi başımıza gelmez sanıyoruz ama geldiğinde cana mal oluyor. Kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. Doğal gaz havadan hafif olduğu için kaçak olması durumunda yerden yukarıya doğru hareket eder. İşletmeci tarafından doğal gaz kokulandırılmıştır. Normalde doğal gaz kokusuzdur ama çürük sarımsak benzeri bir koku verir. Kullanıcı cihazın yanında olmadığı durumda, kaçak olması halinde ancak bu tür tahliye yerlerinden, menfezlerden tahliye şansı bulabilir veya gaz alarm cihazları tarafından tespit edilip uyarı sayesinde can kurtarılır. Özellikle bu tür tertibatların çalışır durumda olmasını temin etmek gerekir. Doğal gaz, doğru kullandığında çok faydalı, verimli bir enerji kaynağıdır" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR