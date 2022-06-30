Mahmutlar Spor Kompleksi'nde geri sayım

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar Spor Kompleksi, son rötuşların ardından kısa sürede hizmete açılacak.

20 dönümlük alanda hayata geçirilen; yaş grubuna göre ikiye bölünebilen futbol sahası, 750 kişilik tribün, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, hakem odası, idari ofisler ve pek çok farklı spor dalına hizmet verebilecek altyapıya sahip tesiste son rötuşlar yapılıyor.

"Mahmutlarımız en iyisini hak ediyor"

Kentte turizmden ticarete, tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda proje üretmeye ve hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Yücel, "Bunları yaparken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, yeni yaşam alanları oluşturmak da temel görevimiz. Kentimizin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Mahmutlarımıza bu dev tesisi kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah kısa zaman kalan ufak rötuşlarını da tamamlayıp vatandaşlarımızın ve sporcularımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. Başkan Yücel, tesisin başta Mahmutlar halkına ve kente hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel