Emekli yardımını ödemeyen İLKSAN'a yargıdan "dur" kararı

Güncelleme:
Ankara 15. İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen üyesinin İLKSAN'dan emeklilik yardımı alabilmesi için 10 yıllık aidat süresinin yeterli olduğuna karar verdi. İLKSAN'ın hukuka aykırı davrandığını vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen'in bir üniversitede öğretim görevlisi olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesilen ancak daha önce 10 yıldan fazla aidat ödemesi bulunan üye adına açtığı davada mahkeme, emeklilik yardımını ödemeyen İLKSAN'ın hukuka aykırı davrandığına hükmetti.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, Yönetmelik'te öngörülen 10 yıllık aidat süresinin doldurulmasının emeklilik yardımından yararlanmak için yeterli olduğunu belirterek, emekli olunması halinde son ödenen aidat miktarı ölçü alınmak suretiyle ödeme yapılmasının eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında Danıştay 11. Dairesi'nin 2017 tarihli, Anayasa Mahkemesi'nin de 2022 ve 2025 tarihli kararlarına atıf yapılarak, üyelik aidatlarının İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu kesildiği vurgulandı. Kararda, emekli olmadan kurum değiştirmenin emeklilik yardımından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği belirtildi. Mahkeme, İLKSAN'ın emeklilik yardımı ödenmemesi yönündeki işlemini hukuka aykırı buldu. - ANKARA

