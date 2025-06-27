Mahire Alkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Serhan Alkan İspirli'nin annesi, Gazeteci Muhammet İspirli'nin kayınvalidesi Mahire Alkan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Anne Mahire Alkan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Alile Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, Dekanlar, akademisyenler, kamu ve STK temsilcileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM