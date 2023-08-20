Mahallenin tüm anıları bu duvarlarda yaşatılıyor

Bu kıraathanenin duvarındaki fotoğrafları gören şaşkınlığını gizleyemiyor

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan mahalle kıraathanesindeki duvarlara asılan fotoğraflar, görenleri hayrete düşürüyor. Duvardaki fotoğrafların hikayesini duyanlar, hem hüzünleniyor hem de geçmişteki anılarını tazeleme fırsatı buluyor.

Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'nde Ali Dinger'in işlettiği kıraathanenin duvarına asılan yüzlerce fotoğraf, görenlere geçmişe yolculuk yaptırıyor. Mahalle meydanında vatandaşlara hizmet veren kıraathanede, ölen mahalle sakinlerin yanı sıra yaşlıların da fotoğrafları sergileniyor. Kıraathaneye gelen vatandaşlar, vefat eden hemşerilerini ve akrabalarını dualarla yad ederken, çaylarını yudumlayıp sohbet ediyor. Kıraathanede bulunan fotoğrafların; "ölenler", "ölmeyi bekleyenler" ve "hatıralar" olarak üçe ayrılması ise dikkat çekiyor.

"Bunların unutulmasını istemiyoruz"

Kıraathanenin duvarlarında ölenler ve yaşayanların fotoğrafının yanı sıra köyde yaşanılan hatıraların da asıldığını söyleyen kıraathane işletmecisi Ali Dinger, "Biz ilk etapta büyük bir deprem atlattık. Biz hemen köy olarak seferber olup, yardım topladık. Araçla deprem bölgesine gittik ve 5 gün orada kaldık. Kendi imkanlarımızla ve ellerimizle 5 kişiyi enkazdan çıkarttık. Bunun verdiği gurur köyümüze yeter. Biz afette, düğünlerde, iyi veya kötü zamanda hep birlikte hareket etmek istiyoruz. Bizim geçmişte ecdadımız bu şekilde devam ettirmiş, bu geleneğini bizden sonrakilerine aşılamak istiyoruz. Bu duvarda asılan fotoğrafların her birinin anısı var. Bizden önce gidenleri unutmamak için duvarlara yazmak fotoğrafları astık. Ölmüşlerimiz, yaşlılarımız ve ölecek olanlarımız diye astık. Bunların unutulmasını istemiyoruz. İnsanlar evine asıp görüyor ama biz de buraya asıp, herkesin görmesini sağlıyoruz ve bunları görenler ise duygulanıp mutlu oluyor" dedi.

"Bu fotoğrafları görenler mutlu oluyor"

Mahallelerinde sağlam bir dayanışma olduğunu ve bunun ise duvarlara asılan fotoğraflarla gözler önüne serildiğini anlatan Cihan Özkan, "Benim duvarda yakınlarım var. Böyle bir çalışma yapılması çok güzel oldu. Bu fotoğrafları görenler mutlu oluyor. Bizler küçük yaştan itibaren aile olmanın önemini bir kez daha anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Böyle özel bir konuyu bir konsept haline getirmelerini çok beğendim"

Fotoğraflar yakınlarının yer aldığını dile getiren Abdül Kadir Çoban, "Böyle özel bir konuyu bir konsept haline getirmelerini çok beğendim. Birçok iyi ve kötü günde hatıralarımız var. Bunları hatırlatmak, başka insanlara aktarmak çok güzel bir şey oldu. Birçok yakınımın fotoğrafı var. Dedem, babam ve çok sayıda akrabalarım bulunuyor" diye konuştu.

Duvardaki fotoğraflarla geçmişlerini sürekli hatırlama imkanı bulduklarını belirten Veli Gökçe ise "Burada ölmüşlerimizin fotoğrafları var. Onları görerek yad ediyoruz. Bu fotoğraflara bakarak geçmişimiz unutmamış oluyoruz" şeklinde konuştu.